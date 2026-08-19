Catella AB Aktie
WKN: 885227 / ISIN: SE0000188518
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Catella (B) legt Quartalsergebnis vor
Catella (B) wird am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,195 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,62 SEK je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 49,27 Prozent auf 383,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 755,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,457 SEK, gegenüber 0,540 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,51 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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