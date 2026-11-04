Celcuity Aktie
WKN DE: A2JAAX / ISIN: US15102K1007
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Celcuity legt Quartalsergebnis vor
Celcuity wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,513 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -5,185 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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