Centuri Holdings Aktie
WKN DE: A40A42 / ISIN: US1559231055
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Centuri präsentiert Quartalsergebnisse
Centuri wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,226 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1030,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,23 Prozent auf 1,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 850,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,673 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,71 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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