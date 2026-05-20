Cloudastructur a Aktie
WKN DE: A40U15 / ISIN: US18912E2072
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20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cloudastructure A präsentiert Quartalsergebnisse
Cloudastructure A wird am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,090 USD. Dies würde einen Gewinn von 43,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Cloudastructure A -0,160 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Cloudastructure A nach den Prognosen von 2 Analysten 1,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 89,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,310 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,440 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 8,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 5,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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