Ausblick: Cloudastructure A präsentiert Quartalsergebnisse

Cloudastructure A wird am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,090 USD. Dies würde einen Gewinn von 43,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Cloudastructure A -0,160 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Cloudastructure A nach den Prognosen von 2 Analysten 1,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 89,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,310 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,440 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 8,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 5,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at