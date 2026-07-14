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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Cogeco legt Quartalsergebnis vor

Cogeco stellt am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,65 CAD. Im Vorjahresquartal waren 2,16 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 4,25 Prozent auf 726,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 758,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 10,15 CAD, gegenüber 8,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,89 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,01 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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