Cogeco Aktie
WKN: 887047 / ISIN: CA19238T1003
|
14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Cogeco legt Quartalsergebnis vor
Cogeco stellt am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,65 CAD. Im Vorjahresquartal waren 2,16 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 4,25 Prozent auf 726,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 758,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 10,15 CAD, gegenüber 8,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,89 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,01 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogeco Inc Subord.voting
|
07:01
|Ausblick: Cogeco legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: Cogeco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Ausblick: Cogeco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.03.26
|Erste Schätzungen: Cogeco veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cogeco Inc Subord.voting
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cogeco Inc Subord.voting
|38,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.