Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coinbase informiert in Kürze über die jüngsten Quartalsergebnisse. Das erwarten Analysten.

Coinbase veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,15 USD je Aktie gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 23 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,80 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 49,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,13 USD im Vergleich zu 9,48 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 7,30 Milliarden USD, gegenüber 6,56 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at