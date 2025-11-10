Ausblick: Commercial Vehicle Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Commercial Vehicle Group öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,120 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Commercial Vehicle Group in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 157,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 171,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,385 USD, gegenüber -0,830 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 655,2 Millionen USD im Vergleich zu 723,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at