Ausblick: Diamondback Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diamondback Energy wird am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

29 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,95 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 33,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,53 Milliarden USD gegenüber 2,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,90 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 15,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,11 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at