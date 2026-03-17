Ausblick: DLocal legt Quartalsergebnis vor

DLocal äußert sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,179 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DLocal 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll DLocal nach den Prognosen von 7 Analysten 296,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 44,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,5 Millionen USD umgesetzt worden.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,675 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,05 Milliarden USD, gegenüber 746,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at