Ausblick: Elmos Semiconductor legt Quartalsergebnis vor

Elmos Semiconductor wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,34 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elmos Semiconductor noch 1,49 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Elmos Semiconductor 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 141,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Elmos Semiconductor 156,6 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,29 EUR im Vergleich zu 7,51 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 577,1 Millionen EUR, gegenüber 581,1 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

