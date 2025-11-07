Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index im Fokus
|
07.11.2025 15:59:18
Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone
Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent leichter bei 3 470,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 573,930 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,328 Prozent fester bei 3 509,73 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 498,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 519,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 464,41 Zählern.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 4,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 733,07 Punkte. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 3 765,49 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 3 384,38 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,000 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,08 Prozent auf 90,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,06 Prozent auf 30,42 EUR), freenet (+ 0,81 Prozent auf 27,54 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,67 Prozent auf 42,04 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,67 Prozent auf 90,60 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-8,04 Prozent auf 5,35 EUR), AIXTRON SE (-5,25 Prozent auf 16,62 EUR), Infineon (-2,92 Prozent auf 32,93 EUR), PNE (-2,72 Prozent auf 10,02 EUR) und ATOSS Software (-2,38 Prozent auf 106,80 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 283 229 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
