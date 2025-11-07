Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 07.11.2025 15:59:18

Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Der TecDAX bewegt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent leichter bei 3 470,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 573,930 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,328 Prozent fester bei 3 509,73 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 498,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 519,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 464,41 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 4,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 733,07 Punkte. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 3 765,49 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 3 384,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,000 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,08 Prozent auf 90,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,06 Prozent auf 30,42 EUR), freenet (+ 0,81 Prozent auf 27,54 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,67 Prozent auf 42,04 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,67 Prozent auf 90,60 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-8,04 Prozent auf 5,35 EUR), AIXTRON SE (-5,25 Prozent auf 16,62 EUR), Infineon (-2,92 Prozent auf 32,93 EUR), PNE (-2,72 Prozent auf 10,02 EUR) und ATOSS Software (-2,38 Prozent auf 106,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 283 229 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AGmehr Analysen

07.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
23.10.25 Infineon Outperform Bernstein Research
13.10.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
10.10.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 16,55 -4,97% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 107,00 -2,55% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 42,52 1,72% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,67 0,98% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 91,10 1,79% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 5,40 -7,02% EVOTEC SE
freenet AG 27,72 2,06% freenet AG
HENSOLDT 92,25 5,85% HENSOLDT
Infineon AG 33,08 -2,35% Infineon AG
PNE AG 10,16 -0,59% PNE AG
SAP SE 217,35 -1,27% SAP SE
Siemens Healthineers AG 43,47 -1,96% Siemens Healthineers AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 30,88 0,32% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,97 -0,91% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 465,60 -0,93%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen