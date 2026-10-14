Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
|Prognosen der Analysten
|
14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Quartalsergebnis vor
Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) lädt am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,34 SEK je Aktie gewesen.
16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 56,24 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 55,28 Milliarden SEK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,52 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 8,53 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 225,51 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|
30.09.26
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ericsson verdient weniger: Steigende Kosten drücken auf die Bilanz - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
14.07.26
|ROUNDUP: Netzwerkausrüster Ericsson verdient weniger - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
14.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Ericsson unter Druck - Aussichten enttäuschen (dpa-AFX)
|
13.07.26
|Ausblick: Ericsson verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.06.26
|Neuer CEO bei Ericsson ab 1. Oktober - Aktie deutlich im Minus (dpa-AFX)
|
16.06.26
|Ericsson chief to step down after stabilising scandal-hit group (Financial Times)
Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.25
|Ericsson Sell
|UBS AG
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|8,63
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.