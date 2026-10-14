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Prognosen der Analysten 14.10.2026 07:01:06

Ausblick: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Quartalsergebnis vor

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von Ericsson (Telefon LMEricsson) (B).

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) lädt am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,34 SEK je Aktie gewesen.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 56,24 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 55,28 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,52 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 8,53 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 225,51 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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