NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ericsson von 69 auf 73 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Telekomausrüster dürfte es schwer haben, 2026 sein "Meisterstück" bei den Gewinnmargen zu wiederholen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 14:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.