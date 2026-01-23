Ericsson Aktie
|8,82EUR
|0,65EUR
|7,98%
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 73 schwedischen Kronen belassen. Dank der Umsatzentwicklung habe der Netzwerkausrüster die Erwartungen übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausschüttungen stünden im Einklang mit den Erwartungen./mis/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Underperform
|
Unternehmen:
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
73,00 SEK
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
8,79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
85,78 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
