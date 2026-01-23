Ericsson Aktie

8,82EUR 0,65EUR 7,98%
Ericsson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656

23.01.2026 12:02:15

Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 73 schwedischen Kronen belassen. Dank der Umsatzentwicklung habe der Netzwerkausrüster die Erwartungen übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausschüttungen stünden im Einklang mit den Erwartungen./mis/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Underperform
Unternehmen:
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
73,00 SEK
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
8,79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
85,78 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

