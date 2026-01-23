Ericsson Aktie

8,89EUR 0,72EUR 8,76%
Ericsson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656

23.01.2026 11:41:04

Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ericsson nach Quartalzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 schwedischen Kronen belassen. Der Netzwerkausrüster habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag. Der Umsatz und mehr noch das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lägen über den Konsensschätzungen. An den Prognosen für 2026/27 sollte sich aber nur wenig ändern./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Sell
Unternehmen:
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
65,00 SEK
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
8,79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
85,78 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

