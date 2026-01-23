Ericsson Aktie
|8,89EUR
|0,72EUR
|8,76%
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ericsson nach Quartalzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 schwedischen Kronen belassen. Der Netzwerkausrüster habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag. Der Umsatz und mehr noch das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lägen über den Konsensschätzungen. An den Prognosen für 2026/27 sollte sich aber nur wenig ändern./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Sell
|
Unternehmen:
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
65,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
8,79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
85,78 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
