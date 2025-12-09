NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Exponent-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Exponent-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 384,246 Exponent-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 654,18 USD, da sich der Wert eines Exponent-Anteils am 08.12.2025 auf 71,97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 176,54 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Exponent einen Börsenwert von 3,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

