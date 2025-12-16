Exponent Aktie

Exponent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

Rentable Exponent-Investition? 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Exponent-Aktien verlieren können.

Das Exponent-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Exponent-Aktie an diesem Tag bei 93,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,075 Exponent-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,24 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 15.12.2025 auf 74,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,76 Prozent.

Zuletzt verbuchte Exponent einen Börsenwert von 3,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Exponent Inc.

Analysen zu Exponent Inc.

Aktien in diesem Artikel

Exponent Inc.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

