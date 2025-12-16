Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Rentable Exponent-Investition?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor einem Jahr gekostet
Das Exponent-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Exponent-Aktie an diesem Tag bei 93,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,075 Exponent-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,24 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 15.12.2025 auf 74,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,76 Prozent.
Zuletzt verbuchte Exponent einen Börsenwert von 3,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Exponent Inc.
|62,74
|1,23%
