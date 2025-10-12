Fastenal Aktie

Fastenal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.10.2025 07:01:06

Ausblick: Fastenal gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fastenal veröffentlicht am 13.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,297 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fastenal noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,91 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fastenal für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,13 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 1,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 8,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,55 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fastenal Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Fastenal Co.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fastenal Co. 39,44 -3,14% Fastenal Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
05:12 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trumps China-Aussagen im Fokus: ATX und DAX gehen mit starken Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen schließen deutlich schwächer -- Börsen in Fernost schließen leichter
Während sich der heimische Leitindex schwächer zeigte, bewegte sich auch der DAX am Freitag abwärts. Die US-Börsen schlossen zum Wochenschluss im Minus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen