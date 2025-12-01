Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das Fastenal-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,790 Fastenal-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (40,40 USD), wäre das Investment nun 1 567,11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,71 Prozent angewachsen.
Am Markt war Fastenal jüngst 46,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
