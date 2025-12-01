Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Fastenal Aktie

WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

Lukrativer Fastenal-Einstieg? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Fastenal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Fastenal-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,790 Fastenal-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (40,40 USD), wäre das Investment nun 1 567,11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,71 Prozent angewachsen.

Am Markt war Fastenal jüngst 46,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Fastenal Co. 34,81 -0,11% Fastenal Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

