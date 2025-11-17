Fastenal Aktie

WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

Rentable Fastenal-Investition? 17.11.2025 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fastenal von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Fastenal-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Fastenal-Papier bei 9,71 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 029,601 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41 647,36 USD, da sich der Wert einer Fastenal-Aktie am 14.11.2025 auf 40,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 316,47 Prozent.

Fastenal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Fastenal Co. 34,81 -0,20% Fastenal Co.

