Fatpipe Aktie
WKN DE: A3EYDN / ISIN: US3119211007
|
17.05.2026 07:01:06
Ausblick: Fatpipe präsentiert Quartalsergebnisse
Fatpipe stellt am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,117 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fatpipe -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fatpipe in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 6,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,190 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 18,2 Millionen USD, gegenüber 16,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fatpipe Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Fatpipe präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)