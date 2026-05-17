Fatpipe Aktie

Fatpipe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EYDN / ISIN: US3119211007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fatpipe präsentiert Quartalsergebnisse

Fatpipe stellt am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,117 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fatpipe -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fatpipe in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 6,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,190 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 18,2 Millionen USD, gegenüber 16,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fatpipe Inc Registered Shs

mehr Nachrichten