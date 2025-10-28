Ausblick: Fiserv zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fiserv lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 29 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,64 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 169,39 Prozent erhöht. Damals waren 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Fiserv im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 24 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,15 USD je Aktie, gegenüber 5,38 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 20,74 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 20,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at