Ausblick: Forum Energy Technologies legt Quartalsergebnis vor

Forum Energy Technologies lädt am 01.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,440 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 388,89 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Forum Energy Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 201,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,15 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,810 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 840,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 791,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at