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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: FP legt Quartalsergebnis vor

FP lädt am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 41,98 JPY. Dies würde einer Verringerung von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FP 44,79 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FP in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 65,28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 61,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 189,87 JPY je Aktie, gegenüber 183,87 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 260,70 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 240,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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