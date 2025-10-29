Ausblick: Gilead Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gilead Sciences wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet.

20 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 7,46 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 28,88 Milliarden USD, gegenüber 28,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at