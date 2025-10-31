NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gilead Sciences-Aktie Anlegern gebracht.

Die Gilead Sciences-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 78,46 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,275 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,96 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Anteils am 30.10.2025 auf 118,44 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 50,96 Prozent.

Jüngst verzeichnete Gilead Sciences eine Marktkapitalisierung von 146,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at