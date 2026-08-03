Hackett Group Aktie
WKN DE: A0NAKZ / ISIN: US4046091090
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hackett Group legt Quartalsergebnis vor
Hackett Group äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,337 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 68,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 78,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD im Vergleich zu 0,460 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 280,5 Millionen USD, gegenüber 305,6 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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