NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hub Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Hub Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Hub Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Hub Group-Papier bei 17,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,696 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 41,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 235,15 USD wert. Damit wäre die Investition 135,15 Prozent mehr wert.

Der Hub Group-Wert an der Börse wurde auf 2,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at