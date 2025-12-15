Hub Group Aktie

Hub Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

Langfristige Investition 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hub Group von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hub Group-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Hub Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Hub Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 49,12 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 20,358 Hub Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Hub Group-Papiers auf 42,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 870,72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,93 Prozent abgenommen.

Hub Group wurde am Markt mit 2,62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

