Ausblick: Intuit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Intuit lädt am 20.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

Die Prognosen von 26 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,09 USD je Aktie gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Intuit in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 3,76 Milliarden USD im Vergleich zu 3,28 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 28 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23,14 USD je Aktie, gegenüber 13,67 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 26 Analysten durchschnittlich auf 21,16 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 18,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at