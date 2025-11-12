NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuit-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intuit-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Intuit-Papier an diesem Tag 699,47 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Intuit-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,143 Intuit-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93,55 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 11.11.2025 auf 654,32 USD belief. Damit wäre die Investition 6,45 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Intuit belief sich zuletzt auf 181,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at