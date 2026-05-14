Ausblick: Jeol legt Quartalsergebnis vor

Jeol stellt am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Jeol für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,36 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -24,450 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 14,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 51,31 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 60,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 385,77 JPY, gegenüber 365,55 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 182,41 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 196,70 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at