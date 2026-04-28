Kesko Aktie

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WKN: 884884 / ISIN: FI0009000202

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Kesko legt Quartalsergebnis vor

Kesko wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,137 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kesko noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,99 Prozent auf 3,03 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kesko noch 2,83 Milliarden EUR umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,02 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,05 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 12,47 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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