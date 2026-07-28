Ausblick: LendingTree präsentiert Quartalsergebnisse

LendingTree wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass LendingTree für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 26,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 315,6 Millionen USD gegenüber 250,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,58 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,78 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,32 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at