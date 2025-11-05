LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: LSI Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LSI Industries wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,280 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 149,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 138,1 Millionen USD umgesetzt.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,11 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 595,4 Millionen USD, gegenüber 573,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|LSI Industries Inc.
|19,10
|-0,52%
