NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So hoch ist die LSI Industries-Dividendenauszahlung

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries am 04.11.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,20 USD auszuschütten. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. 5,97 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die LSI Industries-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4,01 Prozent erhöht.

Entwicklung der LSI Industries-Dividendenrendite

Das LSI Industries-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 22,82 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der LSI Industries-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1,18 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,38 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von LSI Industries via NASDAQ 35,11 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 42,10 Prozent mehr zugenommen als der LSI Industries-Kurs.

Dividendenausblick von LSI Industries

Basisinformationen zu LSI Industries

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens LSI Industries beträgt aktuell 712,841 Mio. USD. LSI Industries besitzt aktuell ein KGV von 21,51. 2025 setzte LSI Industries 573,380 Mio. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 0,79 USD.

Redaktion finanzen.at