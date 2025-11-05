LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Lohnende LSI Industries-Investition?
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das LSI Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,29 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die LSI Industries-Aktie investierten, hätten nun 13,717 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der LSI Industries-Aktie auf 22,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 313,03 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 213,03 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von LSI Industries betrug jüngst 712,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
