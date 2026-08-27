Luster LightTech a Aktie
WKN DE: A40YBN / ISIN: CNE100005QC6
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Luster LightTech A legt Quartalsergebnis vor
Luster LightTech A wird am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,960 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 35,00 Prozent auf 1,02 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Luster LightTech A noch 753,7 Millionen CNY umgesetzt.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,07 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,350 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 3,67 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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