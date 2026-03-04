MedTech Acquisition Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EP5W / ISIN: US89680M1018
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: MedTech Acquisition legt Quartalsergebnis vor
MedTech Acquisition wird am 05.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,138 USD. Das entspräche einem Gewinn von 65,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,400 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 56,30 Prozent auf 12,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,770 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 44,9 Millionen USD, gegenüber 29,4 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MedTech Acquisition Corporation Registered Shs
|
04.03.26
|Ausblick: MedTech Acquisition legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: MedTech Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)