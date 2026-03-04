Ausblick: MedTech Acquisition legt Quartalsergebnis vor

MedTech Acquisition wird am 05.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,138 USD. Das entspräche einem Gewinn von 65,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,400 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 56,30 Prozent auf 12,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,770 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 44,9 Millionen USD, gegenüber 29,4 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at