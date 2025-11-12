Ausblick: Mister Spex stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mister Spex wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,160 EUR gegenüber -0,470 EUR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mister Spex in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 47,0 Millionen EUR im Vergleich zu 57,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,597 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,560 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 185,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 216,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at