Erste Schätzungen: Mister Spex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mister Spex präsentiert in der voraussichtlich am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,160 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 65,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,470 EUR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mister Spex in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 47,0 Millionen EUR im Vergleich zu 57,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,597 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,560 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 185,2 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 216,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at