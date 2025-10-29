Mister Spex Aktie
WKN DE: A3CSAE / ISIN: DE000A3CSAE2
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Mister Spex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mister Spex präsentiert in der voraussichtlich am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,160 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 65,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,470 EUR erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mister Spex in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 47,0 Millionen EUR im Vergleich zu 57,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,597 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,560 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 185,2 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 216,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mister Spexmehr Nachrichten
|
30.10.25
|EQS-News: Mister Spex appoints Benjamin v. Schenck as Chief Financial Officer (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: Mister Spex beruft Benjamin v. Schenck zum Chief Financial Officer (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: Stephan Schulz-Gohritz verlässt Mister Spex zum 31. Oktober 2025 (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: Stephan Schulz-Gohritz to leave Mister Spex effective October 31, 2025 (EQS Group)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Mister Spex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.10.25