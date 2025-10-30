EQS-News: Stephan Schulz-Gohritz verlässt Mister Spex zum 31. Oktober 2025

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Stephan Schulz-Gohritz verlässt Mister Spex zum 31. Oktober 2025



30.10.2025 / 07:29 CET/CEST

Stephan Schulz-Gohritz verlässt Mister Spex zum 31. Oktober 2025

Die Mister Spex SE gibt heute bekannt, dass Stephan Schulz-Gohritz, Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands, das Unternehmen zum 31. Oktober 2025 im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird.

Stephan Schulz-Gohritz kam im Januar 2024 zu Mister Spex und spielte eine zentrale Rolle in einer Phase des Umbruchs. Mit Wirkung zum 1. August 2024 übernahm er interimistisch die Gesamtverantwortung für das Unternehmen. Unter seiner Führung wurde insbesondere das Restrukturierungs- und Transformationsprogramm SpexFocus initiiert, das weiterhin operative und finanzielle Verbesserungen liefert.

Nicola Brandolese, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mister Spex SE, kommentiert: „Im Namen von Mister Spex, des Vorstands und des Aufsichtsrats danke ich Stephan herzlich für seinen großen Einsatz und seinen maßgeblichen Beitrag zur Transformation von Mister Spex. Seine Führung war entscheidend dafür, das Unternehmen auf einen nachhaltig profitablen und wachstumsorientierten Kurs zu bringen. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute.“

Die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 werden am 13. November 2025 veröffentlicht. Die am 16. Juni 2025 angepasste Prognose bleibt von der heutigen Mitteilung unberührt.

Über Mister Spex:

Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und vier Online-Shops in Europa sowie 65 eigenen Filialen in Deutschland entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.



Investor Relations:

Irina Zhurba I Director Investor Relations I Irina.Zhurba@misterspex.de

Pressekontakt

Elina Schneiders I Head of Corporate Communications I elina.schneiders@misterspex.de

Mister Spex SE

Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com