Mohawk Industries Aktie
WKN: 885067 / ISIN: US6081901042
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Mohawk Industries legt Quartalsergebnis vor
Mohawk Industries wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Mohawk Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,56 Prozent verringert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,57 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,93 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,79 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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