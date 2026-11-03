Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Myriad Genetics legt Quartalsergebnis vor
Myriad Genetics wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,200 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Myriad Genetics noch -0,290 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,99 Prozent auf 191,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,720 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,950 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 777,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 824,5 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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