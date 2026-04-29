Ausblick: Nari Technology Development legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nari Technology Development wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,420 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,390 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 28,38 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,10 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,950 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 65,66 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 57,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at