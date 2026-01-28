Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse
Nasdaq öffnet am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,920 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nasdaq 0,610 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nasdaq in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,43 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,23 Milliarden USD, gegenüber 7,40 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
