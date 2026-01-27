NIIT Learning Systems Aktie
WKN DE: A3EMGZ / ISIN: INE342G01023
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: NIIT Learning Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NIIT Learning Systems wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 4,40 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,54 INR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,90 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 17,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,19 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,60 INR, wohingegen im Vorjahr noch 16,75 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,29 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,53 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
