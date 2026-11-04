Ausblick: Northwest Natural legt Quartalsergebnis vor

Northwest Natural wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,883 USD. Dies würde einen Verlust von 20,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Northwest Natural -0,730 USD je Aktie vermeldete.

Northwest Natural soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 176,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,36 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net