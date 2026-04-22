Ausblick: Orion A legt Quartalsergebnis vor

Orion A präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

7 Analysten schätzen, dass Orion A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,712 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 426,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 355,2 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,86 EUR im Vergleich zu 3,56 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,07 Milliarden EUR, gegenüber 1,89 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at