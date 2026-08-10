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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Owlet präsentiert Quartalsergebnisse

Owlet wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,087 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Owlet noch -4,700 USD je Aktie verloren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 31,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,370 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,470 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 120,1 Millionen USD, gegenüber 105,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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